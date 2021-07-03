Простая намазка из свежего редиса на лето займет на столе место масла — она подходит к любому хлебу, получается очень вкусной и наполненной витаминами, чтобы поддерживать силы в течение всего дня. Тем более, что и готовится она всего за пару-тройку минут.

Ингредиенты: 240 граммов редиса, чайная ложка соли, пучок лука, лук-шалот, 230 любого плавленного сыра. Срезаем верх и низ у заранее промытого редиса и пропускаем его через блендер. Затем перекладываем в миску, солим и оставляем на полчаса. За это время редис отдаст всю лишнюю воду, она нам совершенно не нужна.

Через полчаса воду сливаем, к измельченному редису мелко шинкуем лук, добавляем туда же плавленный сыр и все тщательно смешиваем.

В отличие от других намазок, намазка с редисом получается гораздо более сытной. То, что надо для быстрого, заряжающего энергией завтрака.