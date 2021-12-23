Готуємо смачну ковбаску з будь-якого м’яса
Рецепт домашней колбаски, который готовить можно из любого мяса. Итак, приступим.
Для приготовления вам потребуются следующие ингредиенты:
- свинина;
- соль, 20 г на 1 кг фарша (10 обыкновенной и 10 нитритной);
- специи по вкусу;
- вода, 80 г на 1 кг фарша;
Процесс приготовления
Мясо рубим ножом на маленькие кусочки.
Добавляем соль и специи.
Совет: гораздо вкуснее получается колбаса с качественными специями, поэтому приобретите их. Не забываем о чесноке.
Фарш хорошо вымешиваем и добавляем ледяную воду, вымешиваем очень хорошо и долго.
На столе раскладываем пищевую пленку и выкладываем фарш в виде колбаски. Старайтесь выкладывать плотно, чтобы не было пустоты.
Плотно вращаем несколькими слоями пленки, края пленки хорошо завязываем. Колбаса должна быть герметично упакована, чтобы вода не протекла внутрь.
Кладем в холодную воду в кастрюлю и нагреваем медленно, на небольшом огне. В среднем этот процесс занимает 1.5 часа. Вода должна быть не больше 80 градусов, она не должна кипеть. Если колбаса из куриного мяса, достаточно 1 часа. Выключайте периодически огонь, чтобы температура воды не стала выше 80 градусов.
Вынимаем колбасу и сразу перекладываем в ледяную воду, охлаждаем.
Такую вкусную колбасу можно делать из любого мяса с хорошими специями и даже готовить к продаже.
Приятного тебе аппетита!