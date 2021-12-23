Рецепт домашней колбаски, который готовить можно из любого мяса. Итак, приступим.

Для приготовления вам потребуются следующие ингредиенты:

свинина;

соль, 20 г на 1 кг фарша (10 обыкновенной и 10 нитритной);

специи по вкусу;

вода, 80 г на 1 кг фарша;

Процесс приготовления

Мясо рубим ножом на маленькие кусочки.

Добавляем соль и специи.

Совет: гораздо вкуснее получается колбаса с качественными специями, поэтому приобретите их. Не забываем о чесноке.

Фарш хорошо вымешиваем и добавляем ледяную воду, вымешиваем очень хорошо и долго.

На столе раскладываем пищевую пленку и выкладываем фарш в виде колбаски. Старайтесь выкладывать плотно, чтобы не было пустоты.

Плотно вращаем несколькими слоями пленки, края пленки хорошо завязываем. Колбаса должна быть герметично упакована, чтобы вода не протекла внутрь.

Кладем в холодную воду в кастрюлю и нагреваем медленно, на небольшом огне. В среднем этот процесс занимает 1.5 часа. Вода должна быть не больше 80 градусов, она не должна кипеть. Если колбаса из куриного мяса, достаточно 1 часа. Выключайте периодически огонь, чтобы температура воды не стала выше 80 градусов.

Вынимаем колбасу и сразу перекладываем в ледяную воду, охлаждаем.

Такую вкусную колбасу можно делать из любого мяса с хорошими специями и даже готовить к продаже.

Приятного тебе аппетита!