Научила всех подруг готовить вкусные чебуреки. Подружки в восторге и другим рецепт советуют
Мягкое и пышное тесто на молоке и сметане отлично подходит не только для чебуреков, но и для пирожков с разной начинкой. Получается пышным, мягким, не впитывает в себя много масла.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- масло сливочное растопленное, 30 г;
- молоко, 150 мл;
- сметана, 2 ст.л;
- сахар, 2 ст.л;
- соль, 1 ч.л;
- мука, около 350 г.
Для приготовления начинки возьмите:
- картофель, 3 шт;
- лук по вкусу;
- соль, перец, специи, зелень.
Процесс приготовления
Картофель отвариваем в подсоленной воде, превращаем в пюре с кусочком сливочного масла и смешиваем с обжаренным до готовности луком. Массу заправляйте разными специями, мелко резанной зеленью, чтобы начинка была ароматной и вкусной. Остужаем.
В теплом молоке растворяем соль и сахар, смешиваем его с растопленным сливочным маслом.
Просеиваем муку в массу и вымешиваем тесто. Если потребуется, можно немного добавить муки, н не забивайте массу, просто хорошо вымешивайте, тогда пирожки будут мягкими и пышными.
Накрываем тесто и оставляем на 15 минут.
Чебуреки формируйте любым удобным для вас способом, который помогает быстро справится с этим этапом готовки.
Обжаривать пирожки нужно в большом количестве разогретого растительного масла.
Чебуреки получаются пышными и мягкими, начинка идеально подходит к такому тесту.