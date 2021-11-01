Мягкое и пышное тесто на молоке и сметане отлично подходит не только для чебуреков, но и для пирожков с разной начинкой. Получается пышным, мягким, не впитывает в себя много масла.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

масло сливочное растопленное, 30 г;

молоко, 150 мл;

сметана, 2 ст.л;

сахар, 2 ст.л;

соль, 1 ч.л;

мука, около 350 г.

Для приготовления начинки возьмите:

картофель, 3 шт;

лук по вкусу;

соль, перец, специи, зелень.

Процесс приготовления

Картофель отвариваем в подсоленной воде, превращаем в пюре с кусочком сливочного масла и смешиваем с обжаренным до готовности луком. Массу заправляйте разными специями, мелко резанной зеленью, чтобы начинка была ароматной и вкусной. Остужаем.

В теплом молоке растворяем соль и сахар, смешиваем его с растопленным сливочным маслом.

Просеиваем муку в массу и вымешиваем тесто. Если потребуется, можно немного добавить муки, н не забивайте массу, просто хорошо вымешивайте, тогда пирожки будут мягкими и пышными.

Накрываем тесто и оставляем на 15 минут.

Чебуреки формируйте любым удобным для вас способом, который помогает быстро справится с этим этапом готовки.

Обжаривать пирожки нужно в большом количестве разогретого растительного масла.