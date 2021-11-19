Выпечка с яблоками всегда была и остается одной из самых популярных, вкусных и ароматных. Этот пирог получается очень мягким, в нем много начинки, мало теста, а крем создает очень нежную консистенцию. Готовится легко и просто из обычных продуктов.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 3 шт;

сахар, 150 г;

ванилин;

разрыхлитель, 1 пакетик;

молоко, 200 мл;

масло сливочное растопленное, 50 г;

мука, около 350 г.

Для приготовления крема необходимо:

молоко, 500 мл;

яйца, 2 шт;

сахар, 2 – 3 ст.л;

крахмал, 2 ст.л;

яблоки, 2 шт.

Процесс приготовления

Яйца смешиваем с сахаром и ванилином по вкусу.

Взбиваем массу миксером до стойкой и густой массы.

Вливаем молоко и растопленное сливочное масло, перемешиваем венчиком.

Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем и взбиваем массу до густоты.

Смешиваем яйца с крахмалом и сахаром, молоком и ставим вариться крем на небольшой огонь.

Варим до густоты снимаем с плиты и остужаем.

Форму для выпечки застилаем пергаментом, выливаем тесто и высыпаем яблоки, порезанные кусочками.

Сверху выкладываем и разравниваем крем.

Выпекаем пирог около 30 – 40 минут при 180 градусах.

Остывший пирог вынимаем из формы, посыпаем сахарной пудрой с корицей, по желанию.

Чтобы проще и равномернее выложить крем на пирог, поместите его в пакет и отрежьте уголок, выдавите крем на поверхность пирога. Или просто воспользуйтесь кондитерским мешком.

Очень вкусно получается, если крем еще смешать с измельченными в крошку орехами.