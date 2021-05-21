Пшенная каша с куриной печенью по этому рецепту получается очень сочное, сытное и ароматное блюдо.
Не удивляйтесь, именно с печенкой. Мы привыкли готовить кашу и хорошенько сдабривать ее сахарком, а оказывается пшенную кашу можно готовить и подавать с овощами, мясом или как у нас — с печенкой. Я готовила так в первый раз и мне очень понравилось, отличное блюдо для завтрака или обеда. Рекомендую!
Пшенная каша с куриной печенью – это очень сытное и ароматное блюдо. С печенью птицы хорошо сочетаются разные крупы. Пшенка отлично разваривается, а зажарка из лука и печени придает ей восхитительный вкус. Эта кашка сама по себе сочная, ее можно подавать с капустным салатом, винегретом или просто с овощами.
Ингредиенты
Пшено — 200 г
Печень куриная — 500 г
Лук репчатый — 50 г
Морковь — 1 шт.
Соль и перец — по вкусу
Масло растительное — 2 ст.л.
Вода (бульон) — 600 г
Приправа для птицы — 1 ч.л.
Пошаговый рецепт с фото
Возьмите продукты для приготовления пшенной каши с печенью по списку. Лук и морковь почистите, помойте. Также тщательно промойте и обсушите печенку, срежьте все пленки, жир и капилляры.
Влейте на сковороду немного растительного масла, выложите в него куски печени и быстро обжарьте на сильном огне до румяной корочки. Переложите печень на теплую тарелку.
В это же масло положите нарезанный мелким кубиком репчатый лук и тонко нашинкованную морковь. Обжарьте пару минут до мягкости на умеренном огне.
Пшено промойте несколько раз до чистой воды, добавьте к овощам в сковороду.
Влейте воду или бульон, сразу посолите и поперчите, добавьте любимую приправу для птицы. Сначала покажется, что воды много, пусть вас это не пугает, в процессе она полностью впитается пшеном. Накройте сковороду крышкой и готовьте кашу на самом тихом огне минут 10.
Дальше выложите на пшено печень, слегка утопите ее в кашу, при необходимости добавьте еще немного воды и продолжайте готовить блюдо под плотно закрытой крышкой на самом тихом огне еще минут 10-15. Спустя время выключите плиту, но не спешите уже раскладывать по порциям, оставьте кашу под крышкой также минут на 15, чтобы пшено впитало в себя все вкусы печени, моркови, лука и приправы.
Очень вкусная и сытная пшенная каша с печенью готова. Подавать можно в той же сковороде, в которой блюдо готовилось.
Приятного.